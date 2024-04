Kto wszedł do nowej rady gminy Grudziądz? Są cztery nowe nazwiska. Mamy zdjęcia

Ilość radnych do składu rady gminy Grudziądz według komitetów wyborczych:

Oto nowy skład rady gminy Grudziądz kadencji, która rozpocznie się 1 maja 2024 roku:

Podczas wręczania zaświadczeń od komisarza wyborczego do zebranych nowych radnych przemówiła Teresa Majorke: - Mam nadzieję, że będziemy działać wspólnie, dla całej gminy Grudziądz uwzględniając własne środowisko. Myślę, że macie dobre wzorce, czerpcie z nich. Nigdy nie jest tak, że zgadzamy się wszyscy jednomyślnie, sprzeczamy się, ale na to jest miejsce podczas komisji. Wszystko po to, by dojść do wspólnego stanowiska.