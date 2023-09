Kto z brytyjskiej rodziny królewskiej w 1976 roku walczył o medal na igrzyskach w Montrealu? - takie pytanie padło w programie Milionerzy

W 1976 roku na igrzyskach olimpijskich w Montrealu, wśród członków brytyjskiej rodziny królewskiej, była księżna Anna, córka królowej Elżbiety II i księcia Filipa. Uczestniczyła ona w konkurencjach jeździeckich. Księżna Anna była członkinią brytyjskiej drużyny jeździeckiej w dyscyplinie WKKW (Wielobój Konia Wierzchowego), gdzie zdobyła złoty medal z drużyną. To była jedyna brytyjska drużyna, która zdobyła złoto na tych igrzyskach. Księżna Anna zdobyła także indywidualnie siódme miejsce w konkurencji WKKW. Jej osiągnięcia w jeździectwie były ważnym momentem w historii rodziny królewskiej na arenie sportowej.

Milionerzy to teleturniej, w którym prawidłowo należy odpowiedzieć na 12 pytań, aby wygrać główną nagrodę pieniężną w wysokości miliona złotych. Zawodnik ma do dyspozycji podpowiedzi, może skorzystać z 3. kół ratunkowych: "pytanie do przyjaciela", "pół na pół" i "pytanie do publiczności".

Zagadnienia pytań mają różnorodną tematykę i stopień trudności. Prawidłowa odpowiedź na pytanie nr 2 i nr 7 zapewnia uczestnikowi kwotę gwarantowaną odpowiednio 1 000 złotych i 40 000 złotych.