Kto z kim w ćwierćfinale? Kończymy rundę zasadniczą I ligi. Orzeł Łódź - Abramczyk Polonia Bydgoszcz [składy] zm

Drugie podejście do zakończenia rundy zasadniczej I ligi. Z kim Abramczyk Polonia zmierzy się w ćwierćfinałach play off? To okaże się po meczu w Łodzi.