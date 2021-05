Kto zagra z Donciciem? Znamy kadrę na kwalifikacje olimpijskie koszykarzy Joachim Przybył

Adam Waczyński Karolina Misztal

Trener reprezentacji Polski Mike Taylor wybrał 18 zawodników, którzy rozpoczną przygotowania do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Początek zgrupowania zaplanowany jest na 4 czerwca, a w drodze do Tokio trzeba potem ograć Litwę i Słowenię.