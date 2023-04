Kto zgubił trumnę w Toruniu? Szokujące znalezisko przy cmentarzu komunalnym

Ktoś podrzucił trumnę?

Ostatnio mieliśmy sporo ekshumacji, ponieważ mija właśnie urzędowy termin, w którym można je wykonywać – przyznaje Jolanta Wolańska, kierownik działu usług komunalnych z CCK. - Wykonują je różne zakłady. W tym przypadku nie mamy pewności, czy te resztki trumny pochodzą na naszego cmentarza. Być może ktoś przywiózł je z innego cmentarza, na którym nie ma w okolicy możliwości porzucenia trumny. Tereny należące do cmentarza są duże. Mamy oczywiście monitoring, ale nie obejmuje on całości cmentarza, który jest bardzo rozległy.

Po tandetnej i częściowo plastikowej metaloplastyce wnioskować można, że trumna trafiła do ziemi stosunkowo niedawno - w ostatnich 2-3 dekadach. Nie ma pewności, czy są to pozostałości likwidowanego grobu, czy trumna wydobyta podczas ekshumacji.

Rygorystyczne reguły ekshumacji

W przypadków szczątków po okresie mineralizacji (po których pozostały tylko kości), są one również wydobywane z resztkami trumny i umieszczane w nowej trumnie . Na czas przewozu zabezpiecza się całość szczelnie zamkniętym workiem z tworzywa sztucznego.

Skąd zatem trumna wzięła przy cmentarzu?

- Trudno mi to zrozumieć – mówi kierowniczka cmentarza. - W każdym przypadku wydobywana jest również trumna i wydaje mi się absurdalne, żeby zakład pogrzebowy miał później oddzielać trumnę od szczątków ludzkich . W każdym razie szczątki trumny zostaną przewiezione i złożone w ossuarium na terenie CCK. To jest miejsce, w którym składamy m.in. szczątki z likwidowanych grobów. Elementy trumny nie mogą być pochowane gdziekolwiek, z powodów sanitarnych nie wolno nam wywozić nawet ziemi z cmentarza.

Nieopodal znalezionej trumny znajduje się składowisko gruzu z likwidowanych nagrobków. - Gruz każdy z wykonawców powinien zabierać we własnym zakresie, ale w praktyce firmy składają je w jedno miejsce pozostawiają go, ponieważ jest to materiał budowlany, który się przydaje i są osoby, które korzystają z takiej możliwości wyjaśnia Jolanta Wolańska. - Prawdziwym problemem są dla nas śmieci, które ludzie podrzucają na naszą działkę, choć tuż obok mają przecież PSZOK, w którym mogą je bezpłatnie pozostawić.