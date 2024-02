Ktoś zgłosił do skarbówki wróżkę! Tak w 2024 roku "uprzejmie" donoszą mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego

- W 2023 roku do kujawsko-pomorskiej KAS, czyli do urzędów skarbowych i celno-skarbowych wpłynęło łącznie 3048 sygnałów, od początku tego roku do 26 lutego otrzymaliśmy ich 458 - wylicza Bartosz Stróżyński, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. - Treść i sposób formułowania informacji wskazuje często na emocjonalny stosunek zawiadamiającego. Można się zatem domyślać, że informacje najczęściej przekazują osoby skonfliktowane ze sobą w codziennym życiu, spokrewnione ze sobą, sąsiedzi, klienci, byli wspólnicy i pracownicy. Informacje dotyczą zarówno przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Różnią się one w takich przypadkach zazwyczaj poruszaną tematyką.