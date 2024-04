Kuchenne Rewolucje w Żninie - zdjęcia. Magda Gessler wkracza do Chicken Go i zamienia go w Bar Mój Schaboszczak

Na początku w Chicken Go w Żninie zatrudniali nawet 14 osób

Kuchenne Rewolucje w Żninie: Teraz gastronomia, wcześniej gospodarstwo rolne

Kuchenne Rewolucje już w czwartek, 18 kwietnia, wreszcie zawitają do Żnina.

Marzenie się spełniło, powstał Chicken Go.

Biznes zaczął podupadać, długi rosły. Najpierw było to 300 tys. złotych, później wszystko urosło do 600 tys. złotych. Właściciele lokalu zadłużali się na pensje dla swoich pracowników.

Załamanie przyszło w czasie pandemii, szczególnie jednak w okresie lockdownu. Dodatkowo w 2021 roku nieopodal Chicken Go, także w Żninie, otwarto restaurację McDonald's.

Kuchenne Rewolucje w Żninie za namową córki

Wreszcie postawili wszystko na jedną kartę. Za namową córki zdecydowali się zgłosić do programu Kuchenne Rewolucje z nadzieją, że właśnie popularna restauratorka wskaże im pomysł na to, by biznes znów rozkwitł.