Kujawsko-pomorscy rolnicy u wojewody. "Chcemy mieć wpływ na decyzje, nasz głos jest ważny"

- Obecnie mamy do czynienia z nagonką, dążeniem do likwidacji produkcji zwierzęcej w Unii Europejskiej – wyjaśnia Skalski. - Drugi temat to łowiectwo. W spotkaniu z wojewodą uczestniczyli myśliwi. Liczymy na współpracę z nimi i wojewodą, bo to dzięki myśliwym jesteśmy obszarem wolnym od ASF. Do tego dochodzi problem żubra, który już daje się we znaki na terenie Sypniewa i rosnąca populacja wilka, która zagraża naszym zwierzętom.