Kujawsko-Pomorskie. Bezrobocie nam spadło. To cieszy. Jest jednak coś, co nas martwi na rynku pracy

- Szukam sprzątaczki albo sprzątacza - mówi bydgoszczanka, prowadząca kilkuosobową firmę produkcyjną. - Nie musi posiadać przecież kwalifikacji. Ważne są chęci. Praca byłaby przed południem, dwie, trzy godziny dziennie. Proponuję 16 złotych na rękę na godzinę. Na więcej mnie nie stać. Od dwóch miesięcy żaden konkretnie zainteresowany się nie zgłosił. Owszem, gdy wstawiam ogłoszenie na Facebooka, chętni piszą, ale pytają tylko o zarobki. O pracę nie.

Praca w wakacje

Nie ona jedna szuka człowieka do pracy. Z ostatnich statystyk wynika, że wielu bezrobotnych tę pracę znalazło. - Pod koniec lipca bieżącego roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 66 827 bezrobotnych - podają w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu. - Było to o 1588 osób mniej niż w czerwcu br. (to tak, jakby w lipcu każdego dnia w regionie ubywało 51 bezrobotnych) i o 4763 mniej niż w lipcu 2020.