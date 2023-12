Kujawsko-Pomorskie. Cieszmy się łagodną zimą. W niedzielę przyjdzie ocieplenie

Jak informuje toruński synoptyk Rafał Maszewski - na razie na Kujawach i Pomorzu oraz w całej Polsce mamy kontynuację łagodnej zimy. W nocy ze środy na czwartek oraz w ciągu dnia w regionie możliwe są słabe opady śniegu. Ten na razie nie będzie topniał, bowiem temperatura będzie oscylować wokół zera, zaś najbliższe noce do niedzieli charakteryzować się będą lekkim mrozem.

W końcu przyjdzie odwilż

Niedziela będzie dniem zwrotnym w pogodzie – ociepli się do ok. 3 stopni, popada śnieg z deszczem przechodzące w zwykły deszcz. Popadać może także w nocy z niedzieli na poniedziałek. Grunt będzie nadal zmrożony, co może oznaczać początkowo gołoledź.