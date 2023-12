W Kujawsko-Pomorskiem mamy łagodną zimę, ale znad znad Atlantyku przyjdzie do nas odwilż

Najmroźniejsza noc zapowiada się z poniedziałku na wtorek – temperatura ma spaść do -5, a nawet -7 stopni. Kolejne noce nieco łagodniejsze – od -1 do -5.

Mrozi nas Skandynawia

Dlatego we czwartek będzie już nieco cieplej – od zera do jednego stopnia. Podobna temperatura utrzyma się do niedzieli, zaś w poniedziałek 11 grudnia na termometrach zobaczymy zapewne 3 kreski powyżej zera. W niedzielę i poniedziałek możliwe są niewielkie opady śniegu, w poniedziałek przechodzące w deszcz.

Pokrywa śnieżna w naszym regionie waha się od 3 do 8 cm. Ostatniej doby mocniej sypnęło na Kujawach. Ale to niewiele w porównaniu do południa kraju i Lubelszczyzny, gdzie mamy 25-30 cm śniegu. Na południu i wschodzie kraju temperatura będzie w tym tygodniu spadać nocami nawet do 15 stopni poniżej zera.