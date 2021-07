Kujawsko-Pomorskie. Długie kolejki po paszport. Takie są pierwsze wolne terminy na złożenie wniosku Małgorzata Wąsacz

Od 25 czerwca 2021 roku jeśli otrzymamy wiadomość SMS lub emaila o możliwości odbioru paszportu, nie musimy się już rejestrować Tomasz Hołod

W Bydgoszczy pierwszy wolny termin, by złożyć wniosek o paszport, to 23 sierpnia. We Włocławku cztery dni później, a w Toruniu dopiero 7 września. Kolejki byłyby krótsze, gdyby osoby, które się zarejestrowały, przychodziły do urzędu.