Kujawsko-Pomorskie. Ile pieniędzy dostaniemy z UE w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027? [kwoty]

Umowa Partnerstwa. Co to jest?

Umowa Partnerstwa (UP) to najważniejszy dokument określający, na co zostaną przeznaczone Fundusze Europejskie w nowej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027. Projekt UP zakłada, że około 40% środków z polityki spójności otrzymają programy regionalne zarządzane przez marszałków województw. 75% tych pieniędzy zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału w czasie negocjacji kontraktów programowych.

– Do rozdysponowania na wszystkie regiony jest jeszcze ponad 7 miliardów euro. Każde województwo ma szansę na dodatkowe fundusze z rezerwy programowej. Warunkiem otrzymania dodatkowych funduszy jest opracowanie i zgłoszenie przez marszałków dobrych projektów rozwojowych – mówił wiceminister Waldemar Buda.

Ile pieniędzy dla Kujaw i Pomorza?

Zgodnie z propozycjami zawartymi w Umowie Partnerstwa zarząd województwa kujawsko-pomorskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 będzie miał do dyspozycji 1,475 miliarda euro.