Kujawsko-Pomorskie. Kiedy koniec wichur w regionie? Mamy najnowsze prognozy

Wciąż jednak będzie wiało z zachodu i temperatura spadnie z 6-7 w poniedziałek do 3-4 we wtorek. W środę słupek rtęci zacznie się powoli podnosić- tego dnia zobaczymy maksymalnie 4-5 kresek, a w czwartek i piątek (gdy wiatr chwilowo zmieni się na południowy) 5-6. W sobotę i niedzielę temperatura ustali się na 4-5 stopni Celsjusza.

- Na niebie dominują chmury, ale czasami prześwieca przez nie słońce. We wtorek północno-zachodni wiatr nadal będzie dokuczliwy, ale nie tak jak w poniedziałek. Antonina zacznie się przesuwać nad północno zachodnią Rosję na tak zwane cmentarzysko niżów, bo tam zwykle kończą swój żywot, gdy ich "paliwo" wyczerpuje się - wyjaśnia synoptyk Rafał Maszewski , autor strony www.pogodawtoruniu.pl.

Zimy nie widać na horyzoncie

- Luty jest cieplejszy od wieloletniej średniej o 4 stopnie Celsjusza i wiadomo już, że cała tegoroczna zima będzie cieplejsza niż zwykle. O ile, to okaże się po jej zakończeniu. Na razie na horyzoncie nie widać nic, co by zwiastowało powrót tej prawdziwej zimy. Należy raczej nadal spodziewać się dynamicznych zmian aury – dodaje Rafał Maszewski.