Kujawsko-Pomorskie. Najpopularniejsze nazwy ulic w regionie. Żeromski przegrywa z Mickiewiczem Redakcja

Ul. Polna w Chełmnie. Nazwa ta w regionie Kujaw i Pomorza występuje 148 razy. Przykłady innych popularnych nazw:Kościelna - 65Cicha - 80Wiejska - 62Łąkowa - 82Wiśniowa - 60Sportowa - 92

To nie nazwiska pisarzy czy bohaterów wojennych, nazwy gatunków drzew czy owoców są najczęściej występującymi w nazwach ulic. Jak zatem najczęściej nazywane są drogi w Kujawsko-Pomorskiem? Sprawdziliśmy to dzięki wykazowi Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Na liście znaleźliśmy też kilka nietypowych nazw, które dla was wybraliśmy.