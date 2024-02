Kujawsko-Pomorskie. Niezbyt optymistyczna prognoza pogody na weekend - ostrzeżenie IMGW

W sobotę rano temperatura zacznie rosnąć. W niedzielę w dzień termometry mogą pokazać nawet plus dziesięć stopni Celsjusza, ale ze względu na zapowiadane opady, widoki za oknami raczej nie będą nastrajały zbyt optymistycznie.

Dyżurny Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed opadami marznącego deszczu, który może spowodować gołoledź. Związane z tym nieprzyjemności mogą dać się we znaki w piątek i sobotę mieszkańcom miast powiatów: brodnickiego, bydgoskiego, Bydgoszczy, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, Grudziądza, grudziądzkiego, lipnowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, Torunia, toruńskiego, tucholskiego i wąbrzeskiego. Stopień zagrożenia określono jako pierwszy.

Czym jest alert 1. stopnia IMGW?

