Kujawsko-Pomorskie. Oto kościoły gotyckie w naszym regionie. Wyjątkowe zdjęcia!

Pierwsze kościoły na piastowskich ziemiach powstawały niedługo po przyjęciu chrztu przez Mieszka I i jego dwór w 966 roku, co jest jednoznaczne z chrztem Polski. Tak naprawdę były to zrazu kaplice budowane przy książęcych palatiach, czyli zamkach i pałacach. Pierwszy budynek sakralny mógł się znajdować na poznańskim Ostrowie Tumskim, w miejscu gdzie do dziś wznosi się gotycki, XV-wieczny kościół Najświętszej Maryi Panny.

Pierwszy kościół polski i wiele innych, w tym gnieźnieński, zostały splądrowane i zburzone w 1038 roku podczas niszczycielskiego najazdu wojsk czeskiego księcia Brzetysława w 1038 roku, który dopełnił losu Polski targanej powstaniem przeciwko nowej religii – tak zwanej reakcji pogańskiej.

Kraj odbudował w latach 40. XI wieku Kazimierz I Odnowiciel, fundując kościoły i opactwa. Jego dzieło kontynuował pierworodny syn Bolesław Szczodry (Śmiały).