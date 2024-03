Kujawsko-pomorskie. Partnerzy na dobrą i złą pogodę - ważne, aby z wody zrobili dobry użytek, nawodnili pola uprawne

Rada Partnerstw Wodnych przyjęła priorytety działań na lata 2024-2026. To wzmocnienie i rozwijanie sprawczości LPW jako partnerów działających na obszarze powiatów, aktualizowanie powiatowych planów wodnych (PPW), rozwój infrastruktury wodnej z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań oraz opracowanie i zgłaszanie postulatów prawnych.

Dyskutowano o tym w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie podczas dziesiątego, zatem jubileuszowego posiedzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW) Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Partnerstwa tworzą najważniejsze podmioty gospodarujące zasobami wodnymi w rolnictwie czy szerzej – na obszarach wiejskich, ale na poziomie lokalnym – do regionalnego do gminnego.

Wykorzystajmy wodę tam, gdzie spadła

Balcerowicz przypomniał, iż „Wody Polskie” opracowały Projekt Kształtowania Zasobów Wodnych, dzięki któremu wprowadzono rozwiązanie dotyczące retencji korytowej, czyli zatrzymywania wody w korytach rowów melioracyjnych i kanałów. W całym Kujawsko-Pomorskiem (na terenie którego administrują Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Warszawie i Bydgoszczy) oddano do użytku 213 obiektów hydrotechnicznych służących zarówno odwodnieniu danego obszaru, jak też nawodnieniu. W tym roku w regionie planowane są tylko 4 takie zadania.

Europa łaknie wody, ale buduje już Niebieski Ład

Magdalena Rzeczkowska, dyrektor brukselskiego Biura Federacji Przedsiębiorców Polskich (która z uczestnikami konferencji połączyła się zdalnie) przedstawiła założenia Strategii Wodnej dla Europy.

- Widzimy problem właściwego gospodarowania wodami. Mamy jej deficyt, który do roku 2030 wyniesie około 56 procent. Dlatego jako polscy przedsiębiorcy chcemy być obecni w Brukseli przy budowie projektu Niebieskiego Ładu dla Europy, tworzeniu Komitetu do spraw Wody. Ten komitet to odpowiedź na rzecz niebieskiej infrastruktury. Będziemy proponować rozwiązania legislacyjne – mówiła Magdalena Rzeczkowska.