Stopień wodny na Wiśle w Siarzewie wciąż jest w planach, ale te wymagają teraz przeglądu

Koszt 7,5 mld zł i 10 lat budowy

- To gorąca wiadomość, niezwykle ważny dla nas program. Dokończyliśmy cały proces, który trwał bardzo długo. Zostanie sfinalizowany. „Wody Polskie” mogą ogłosić przetarg – powiedział wtedy wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk . Dodał, że stopień wodny zostanie wybudowany w 10 lat.

Ochrona powodziowa, żegluga i prąd

Według dotychczasowych założeń podstawowym celem budowy stopnia wodnego jest poprawa ochrony przeciwpowodziowej i zwiększenie bezpieczeństwa istniejącego od roku 1970 stopnia wodnego we Włocławku. Inwestycja przyczyni się również do rozwoju transportu wodnego oraz turystyki. Nie bez znaczenia są także korzyścią z funkcjonowania zainstalowanej na zaporze hydroelektrowni, a zatem z produkcji czystej energii elektrycznej. Ogromną zaletą energii wodnej jest to, że może być akumulowana w zbiornikach i zaspokajać zapotrzebowanie szczytowe.

„Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030”, w którym ujęto przede wszystkim plany rewitalizacji drogi wodnej Odry, ale przy okazji także Wisły, jest pierwszym i najważniejszym dokumentem planistycznym dla żeglugi śródlądowej i umożliwi współfinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej. KPŻ ma zapewnić warunki do prowadzenia efektywnej żeglugi. Na Wiśle w grę wchodzi odcinek z Torunia do portu morskiego w Gdańsku i odwrotnie.

W tym celu na Wiśle należy zbudować nie tylko stopień wodny w Siarzewie, ale całą kaskadę zapór i śluz. Byłby to powrót do koncepcji rodem z PRL-u, a dokładniej pierwszego sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka, odłożonej ze względu na kryzys społeczno-ekonomiczny przełomu lat 70. i 80. XX wieku. W ramach tej koncepcji powstał tylko stopień we Włocławku.

- Stworzenie Kaskady Dolnej Wisły oznacza zrównoważony rozwój transportu, energetyki, ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa i turystyki. Budowa Stopnia Wodnego Siarzewo wpisuje się w ten program i jest w pełni uzasadniona. Potrzebujemy tego stopnia, ze względu na przesłanki społeczne, ekonomiczne, a także ekologiczne – przekonuje prof. Krystyna Wojewódzka - Król z Katedry Polityki Transportowej Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie na emeryturze).