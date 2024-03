W Kujawsko-Pomorskiem temperatura szaleje, ale pola się zielenią. Czyli idzie wiosna i nic jej nie zatrzyma

- Na szczęście okres chłodu był bardzo krótki. W samej Bydgoszczy były tylko dwie takie noce, gdy temperatura spadła do 3 i 5 kresek poniżej zera. Zatem te przymrozki, mimo że nie ma pokrywy śnieżnej, generalnie nie spowodowały niepotrzebnych perturbacji w wegetacji roślin. Wokół, a teraz jestem na polach w okolicach Włocławka, robi się coraz bardziej zielono – mówi nam bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk , pracownik naukowy bydgoskiego oddziału Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.

Średnia temperatury z pierwszych 10 dni marca na Kujawach i Pomorzu była wyższa od przeciętnej o ponad 4 stopnie Celsjusza, zaś amplituda temperatury, czyli różnica między najniższą i najwyższą wartością, wynosiła w tym czasie prawie 20 stopni. To ogromnie duża wartość.

Woda opada także w rzekach. Na kujawsko-pomorskim odcinku Wisły obserwujemy w dużej części stan średni albo wciąż wysoki. Podobnie jest na Brdzie i Noteci. Do średniego stanu spadły poziomy w Łobżonce i Wdzie. Natomiast na Drwęcy wciąż mamy stan alarmowy i wysoki.

Wyż przyniesie w miarę stabilną aurę

- W rozkładzie ciśnienia w najbliższych dwóch tygodniach dominować będą średnie i wysokie wartości, a to oznacza okres spokojnej, raczej stabilnej pogody. Będzie to jednocześnie okres suchy, bo opady deszczu są spodziewane tylko raz – w sobotę 16 marca - i to raczej będą niewielkie opady, poniżej 5 milimetrów- kontynuuje Bogdan Bąk.