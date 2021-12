Kujawsko-Pomorskie. Pasażerowie boją się, że nie dojadą pociągiem do pracy i szkoły...

Ludzie listy piszą i... komentują na forach

Otrzymaliśmy taki list: "Proszę o poruszenie sprawy zawieszonego połączenia Chełmża - Bydgoszcz. Marszałek znów nas zawiódł. Zeszłoroczne kłopoty nic go nie nauczyły. Pociąg nie będzie kursować przez kolejne trzy miesiące, bo nieudolni urzędnicy nie potrafią rozpisać przetargu. Pracowałem w instytucji publicznej - na UTP w Bydgoszczy i nieraz musiałem samodzielnie przygotowywać dokumentację, może za mniejsze kwoty, ale rzędu 100 tys. zł. Nie jest to nic trudnego - szczególnie, jak się nie czeka z podjęciem decyzji do ostatniej chwili. Tą linią podróżuje naprawdę spora liczba osób. Obecnie nasi włodarze ratują sytuację i wprowadzają w plan transport zastępczy w postaci autobusów. Nie wyobrażam sobie stania w korkach przy ulicy Kamiennej czy Fordońskiej. Gdzie tu logika i troska o klimat? Zamiast zachęcać ludzi do przesiadki z samochodów na środki komunikacji, pan marszałek skutecznie zniechęca zwykłych ludzi" - pisze pan Łukasz.