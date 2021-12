Na kujawsko-pomorskie tory wjeżdża tylko Polregio. Ma tabor na trasy Arrivy? Czeka nas chaos komunikacyjny?

Tylko Polregio

- Zgodnie z prośbą urzędu marszałkowskiego złożyliśmy ofertę na obsługę pakietu spalinowego - odpowiada naszej redakcji Artur Martyniuk, prezes Polregio. - W przypadku podpisania umowy, w pierwszej kolejności zajmiemy się przeglądem odstawionych pojazdów nr 106, które należą do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W dalszej kolejności planujemy poszerzenie floty taboru spalinowego, który umożliwi nam obsługę rozkładu przygotowanego przez urząd. Zabiegamy o to, żeby połączenia były jak najwygodniejsze dla pasażerów.

Co na to Arriva?

- Jesteśmy ogromnie zaskoczeni i zdziwieni decyzją marszałka Piotra Całbeckiego o przekazaniu przewoźnikowi Polregio realizacji połączeń na obsługiwanych przez nas liniach - nie kryje w oświadczeniu przesłanym do "Pomorskiej" Joanna Parzniewska, rzecznik- Dlaczego wyłania się oferenta, który nie dysponuje odpowiednim taborem pozbawiając pasażerów szansy na dojazd do pracy, szkoły czy ośrodka zdrowia? Wybrany właśnie przewoźnik proponuje teoretycznie niższą cenę, ale - co jest kluczowe - na mocno ograniczony zakres przewozów i na usługę, której nie jest w stanie zrealizować w pełnym zakresie. Pod pozorem oszczędności funduje się chaos i odcięcie komunikacyjne dla tysięcy pasażerów.