Polregio: "Pracownicy Arrivy niech będą spokojni na święta, zatrudnimy ich"

Będzie tylko praca dla znajomych...

Czytamy tam m.in.: "Brak kontraktu od 12 grudnia oznacza dla nas brak miejsc pracy z dnia na dzień. A my chcemy pracować w Arriva, to firma którą znamy, większość jest tu od lat i wiemy czego możemy się tu spodziewać, mamy tu dobre warunki. A w Przewozach Regionalnych, nawet jeśli nas zatrudnią, choć na pewno, nie wszystkich bo z wielu miejsc słyszymy że to praca dla znajomych, kolegów - to nie wiadomo co nas czeka, teraz i za rok. Chcemy, żeby jeździła nasza firma, bo może to zrobić od zaraz pociągami, a nie jak Przewozy Regionalne autobusami nie wiadomo od kiedy na jak długo? A jak będą jeździć autobusami, to też kolejarzy będą zatrudniać? Tak Pan pokazuje jak Pan się nie liczy z ludźmi i to przed świętami. Co mamy teraz zrobić, jak już wiemy że wszyscy pracy w Przewozach Regionalnych nie znajdą pracy. To nie jest poważne traktowanie zwykłych ludzi, których można sobie przestawiać w miejsca w miejsce. Jedną decyzją skazuje Pan na upadek firmę, która od dawna jeździ, nie ma z niczym problemu w imię czego? Jak Pan Marszałek zabierze nam kontrakt to będą zwolnienia grupowe, a my mamy rodziny i chcemy pracować w swoim zawodzie. Jesteśmy teraz zostawieni sami sobie w sytuacji kiedy jest jeszcze pandemia, gdzie w ogóle trudno znaleźć pracę. Wzywamy Pana Marszałka, żeby jednym podpisem nie likwidował naszej firmy i żeby wycofał się z tej decyzji. My możemy jeździć wszędzie pociągami od zaraz, a nie autobusami jak Przewozy Regionalne. Jeśli sytuacja się nie zmieni, podejmiemy wszelkie kroki by ocalić nasze miejsca pracy".