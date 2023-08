"Kujawsko-Pomorskie pominięte w Kolejach Dużych Prędkości i CPK". CPK: - Przeciwnie!

Pracodawcy Pomorza i Kujaw uważają, że Kolej Szybkiej Prędkości ominie nasz region. Z Koeli Cetralny Port Komunikacyjny twierdzi, że W Kujawsko-Pomorskiem powstanie ok. 170 km nowych linii kolejowych, a mieszkańcy w mniej niż godzinę będzie w stanie dotrzeć do stacji pociągów dużych prędkości.

Kujawsko-Pomorskie pominięto w planie budowy Kolei Dużych Prędkości i Centralnego Portu Komunikacyjnego! Zostanie pozbawione impulsu do dalszego rozwoju - apelują Pracodawcy Pomorza i Kujaw. CPK: - Ani Bydgoszcz, ani Toruń, ani Włocławek nie są, ani nie będą pominięte w tym projekcie, a jest wręcz odwrotnie.

Pracodawcy Pomorza i Kujaw, czyli związek przedsiębiorców z naszego regionu, w komunikacie przesłanym "Gazecie Pomorskiej" i w mediach społecznościowych wskazują, że "planowana realizacja Kolei Dużych Prędkości i Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), wprowadzi trwałe zmiany w strukturze funkcjonowania kraju, m.in. w zakresie konkurencyjności i rozwoju poszczególnych regionów. Aktualne zamierzenia CPK są bardzo niekorzystne dla województwa kujawsko-pomorskiego, wręcz doprowadzają do jego marginalizacji.

PPiK: "Nie zgadzamy się, by nasze firmy zostały pozbawione równych szans"

"Poza włączeniem w sieć Kolei Dużych Prędkości Grudziądza, pozostałe główne ośrodki naszego województwa Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, zostały całkowicie pominięte, co skutkuje ich marginalizowaniem w rozwoju społeczno-gospodarczym. Przy aktualnym projekcie rozmieszczenia nowych linii kolejowych pewne jest, że region pozbawiony zostanie impulsów rozwojowych, co przełoży się na utrudnione warunki funkcjonujących przedsiębiorstw, w tym na ich kłopoty funkcjonalne i rozwojowe, związane z usługami i wytwórstwem" - czytamy w stanowisku, pod którym podpisał się Łukasz Gliński, prezes PPiK.

Zdaniem Pracodawców Pomorza i Kujaw, zaprojektowanie przebiegu nowych linii kolejowych lub ich modernizacja, z uwzględnieniem potrzeb oraz konieczności wykorzystania potencjału regionu, spowoduje zrównoważenie rozwoju naszego kraju i nie zmarginalizowanie województwa zamieszkałego przez ponad 2 miliony mieszkańców. "Nie zgadzamy się, by nasze firmy zostały pozbawione równych szans na ich funkcjonowanie i rozwój, żądamy uwzględnienia naszych wniosków w modernizacji przebiegu Kolei Dużych Prędkości" - piszą PPiK.

CPK: "90 procent mieszkańców Kujaw i Pomorza dojedzie w godzinę do szybkiej kolei"

- Z satysfakcją przyjmujemy zainteresowanie przedsiębiorców inwestycjami CPK, a także fakt, że dostrzegają oni, że wybudowanie przez naszą spółkę 2000 km linii Kolei Dużych Prędkości oznacza wzrost konkurencyjności regionów i impulsy rozwojowe dla polskich firm. Absolutnie nie jest jednak prawdą, że projekt CPK doprowadzi do „marginalizacji województwa kujawsko-pomorskiego”, jak można wyczytać w stanowisku Pracodawców Pomorza i Kujaw. Ani Bydgoszcz, ani Toruń, ani Włocławek nie są, ani nie będą pominięte w projekcie CPK. Jest wręcz odwrotnie - twierdzi Konrad Majszyk, rzecznik prasowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nadesłane W odpowiedzi dla naszej redakcji wyjaśnia, że dzięki nowej i budowanej infrastrukturze mieszkańcy tych miast zyskają łatwy dostęp do szybkich połączeń kolejowych, a konkretnie do kolejowej "szprychy" CPK nr 1 (Warszawa - Trójmiasto).

- To właśnie w odpowiedzi na apele wielu mieszkańców, samorządowców i przedsiębiorców, przygotowywana przez CPK szprycha nr 1 będzie miała połączenie z już istniejącą linią kolejową nr 18 (przez Bydgoszcz i Toruń) we Włocławku. Ustalenia z PKP PLK, czyli zarządcę te linii, zakładają, że zostanie ona zmodernizowana, a jej parametry znacząco poprawione, co oznacza zwiększenie przepustowości - tłumaczy Majszyk.

Informuje dalej, że w tej chwili CPK nie planuje zmiany założeń dotyczących przebiegu szprychy nr 1, ani infrastruktury na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ zostały one bardzo starannie przemyślane, przebadane i skonsultowane. Jego zdaniem, szczegółowe analizy wykazały, że wytyczenie wariantów przebiegu nowej linii kolejowej przez Toruń czy Bydgoszcz wymagałoby znaczącej ingerencji w obszary intensywnie zabudowane w sąsiedztwie obu miast (w tym wielu wyburzeń) oraz zastosowania w trasowaniu linii dla KDP łuków o małych promieniach. To oznaczałoby znacznie niższą możliwą do osiągnięcia prędkość pociągów. Efektem byłoby wydłużenie czasów przejazdu między Warszawą i CPK a Trójmiastem. Gdyby z kolei poprowadzić linie po korzystniejszym geometrycznie śladzie i ograniczyć liczbę potencjalnych kolizji, skutkowałoby to oddaleniem stacji obsługującej te miasta. Mimo potencjalnie krótszego dojazdu koleją do stacji "Toruń KDP" czy "Bydgoszcz KDP", nie zostałby więc osiągnięty efekt skrócenia czasu przejazdu do centrów tych miast.

- Budowa szprychy nr 1 CPK - Włocławek - Trójmiasto i modernizacja istniejące linii kolejowej nr 18 przez Bydgoszcz i Toruń, która będzie z nią bezpośrednio połączona jest w naszej opinii korzystniejsze dla pasażerów i mieszkańców - uważa rzecznik CPK. Nadesłane/CPK Podsumowuje: - W Kujawsko-Pomorskiem planujemy budowę ok. 170 km nowych linii kolejowych. Powstaną linie nr 5 i 242 na trasie: CPK - Grudziądz - Warlubie (to fragment szprychy nr 1 Warszawa - CPK - Trójmiasto). Ponadto w zachodniej części województwa w dalszej perspektywie czasowej będzie budowana linia nr 400 Nakło nad Notecią - Złotów - Okonek, która jest fragmentem odgałęzienia szprychy nr 1 w kierunku Koszalina i Kołobrzegu. Te i inne inwestycje sprawią, że ponad 90 procent mieszkańców regionu w mniej niż godzinę będzie w stanie dotrzeć do stacji pociągów dużych prędkości. Nadesłane/CPK

Strefa Biznesu: Kara dla firmy oferującej badania dla seniorów