Kujawsko-Pomorskie. Restauracje i galerie handlowe pilnie szukają pracowników. Tutaj robota jest do wzięcia od zaraz

Pracowników do kuchni szuka m.in. restauracja przy ul. Długiej w Bydgoszczy, która serwuje m.in. sałatki, burgery i desery. Dzwonimy i przedstawiamy się jako szukający pracy. - Czy to praca od zaraz i kogo konkretnie szukacie? - pytamy.

- Wszystko ustalimy na miejscu - pada odpowiedź. Kolejny telefon, tym razem do Torunia, do restauracji w centrum oferującej tradycyjne dania. - Może być od jutra, dla kelnerki lub kelnera. Tylko, jeśli nie ma książeczki sanepidu, proszę to szybko załatwić. Nie możemy czekać. Brakuje nam ludzi - słyszymy

Nie było klientów to nie było pracy. Takie realia

Następne ogłoszenie od zaraz to praca fizyczna w magazynie, od poniedziałku do piątku, po 4-6 godzin dziennie, w bydgoskim Fordonie. - Jakieś szczególne wymagania? - chcemy wiedzieć.

