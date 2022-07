Kujawsko-pomorskie. Te ogromne pola słoneczników w regionie zachwycają. Bajkowy widok! [zdjęcia]

W całej Polsce kwitną słoneczniki. Ogromne pola złocą się aż po horyzont, zachwycając swoją energetyzującą barwą.Słoneczniki zakwitły również w wielu miejscach w Kujawsko-Pomorskiem. Bajkowy widok cieszy oczy. Pola słoneczników przyciągają mieszkańców regionu, turystów, wielbicieli natury i miłośników fotografii. Wiele osób zatrzymuje się przejazdem, aby wykonać pamiątkowe wakacyjne zdjęcie olbrzymich pól słoneczników w Kujawsko-Pomorskiem. Słoneczniki są coraz częściej tłem sesji zdjęciowych dla nowożeńców czy przyszłych mam. Piękne złote kwiaty duże i małe, zawsze zwrócone w stronę słońca - prawdziwa magia.Pola słoneczników wyglądają przepięknie o każdej porze dnia, jednak najbardziej spektakularny widok to słoneczniki w świetle zachodzącego słońca.Pola słoneczników to teraz najmodniejsze miejsca w Polsce. Ogromne żółte kwiaty robią niesamowite wrażenie. Nic więc dziwnego, że jak co roku są niezwykle modne a zdjęcie ze słonecznikami w tle chce mieć każdy. Zebraliśmy wykonane przez Was zdjęcia kujawsko-pomorskich pól słoneczników. Zobaczcie koniecznie >>>>>

