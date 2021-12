Kujawsko-Pomorskie. Trudny rok na drogach wojewódzkich, ale mamy wyremontowanych prawie 100 kilometrów

- Najważniejsze prace drogowe, które udało się zakończyć lub są na finiszu to między innymi przebudowa drogi wojewódzkiej numer 559 z Lipna do Jasienia, rozbudowa drogi 255 w Pakości, przebudowa drogi 265 z Baruchowa do granicy regionu i przebudowa drogi 246 z Rojewa do Płonkowa. Oddaliśmy też do użytku przebudowany most w Byszewie na drodze wojewódzkiej numer 243 - mówi Przemysław Dąbrowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.