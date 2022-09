Drogi wojewódzkie w Kujawsko-Pomorskiem w poślizgu. Ale mają być dokończone w przyszłym roku

Zbigniew Sosnowski, wicemarszałek województwa: - Żyjemy w trudnych czasach. Wojna na Ukrainie też ma wpływ na to, co dzieje się na naszych drogach. Cena budowy 1 kilometra naszych dróg wzrosła od kilkudziesięciu do 100 procent. Firmy wykonawcze skłaniały się do zejścia z budów. Nasza interwencja i wytyczne Prokuratorii Generalnej umożliwiły renegocjację umów i mogliśmy dołożyć pieniędzy. Dzięki temu 90 procent wykonawców zostaje. Zbudowaliśmy już 60 kilometrów dróg, a do końca roku powstanie kolejne 26 kilometrów. Planowaliśmy budowę 133 kilometrów, ale wspomniane trudności sprawiły, że pozostałe 86 km dróg będzie kończonych w przyszłym roku.