Kujawsko-Pomorskie. W regionie od 12 grudnia pojedzie więcej pociągów

Marszałek powiedział, że o 25 proc. została zwiększona liczba pociągo-kilometrów (ta liczba będzie wynosiła 5 277 000, a w obecnym rozkładzie jest to około 4 miliony pociągi-kilometrów).

„Od 12 grudnia będzie więcej połączeń”

- Od 12 grudnia tego roku do 12 grudnia roku przyszłego chcemy zakupić tych usług na poziomie 5 mln 250 tys. pociągo-kilometrów - mówił marszałek. - Dzięki temu przywrócimy nieużytkowaną od jakiegoś czasu linię między Toruniem, a Sierpcem, co nastąpi 1 lutego 2022 roku . Musieliśmy uzgodnić te usługi z naszymi przewoźnikami nie na podstawie przetargu, a powierzenia. Cieszę się , że to się udało - dodał Całbecki. - Jesteśmy zadowoleni z umów Polregio ibArrivy. Gwarantują nam, jako organizatorowi pełną kontrolę nad tym, jak będą realizowane przewozy w naszym województwie. A z drugiej strony, zapewniają zbilansowanie kosztów związanych z realizowaniem tych usług przez przewoźników.