Kujawsko-Pomorskie walczy o co najmniej 2 miliardy euro. Tak może się zmniejszyć sfera ubóstwa

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego negocjuje z rządem RP ostateczną kwotę, która będzie podstawą finansowania polityki rozwojowej regionu do końca obecnej dekady. Usilnie zabiega o to, by były to co najmniej 2 miliardy euro.

Podstawa to 1,5 miliarda

- Znamy już podstawową kwotę alokacji, liczoną według algorytmu opartego między innymi o liczbę ludności, PKB i poziom bezrobocia – to 1 miliard 476 milionów euro. To 12. lokata w kraju – mówił wczoraj podczas wideokonferencji z parlamentarzystami regionu marszałek Piotr Całbecki.

Idzie o pulę rezerwową

Niewiadomą pozostaje sposób rozdysponowania puli rezerwowej, na którą składa się 25 proc. wszystkich środków (z 7,1 mld euro) przeznaczanych przez rząd na programy regionalne.