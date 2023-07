Kupować czy szkolić? Oto opłakane skutki drogi na skróty w Apatorze Toruń. Recepta czeka za miedzą

Punkty juniorów to zmora toruńskich "Aniołów" i jednocześnie niemal warunek niezbędny, aby skutecznie powalczyć o medal w PGE Ekstralidze. W ostatnim meczu z Unią Leszno była już poprawa, ale wciąż Krzysztof Lewandowski - Mateusz Affelt to najsłabsza para juniorska w PGE Ekstralidze. Wspólnie dostarczają drużynie średnio 3,45 pkt na mecz, gdy choćby w Grudziądzu jest to 6,45 na mecz.

Adam Krużyński, szef rady nadzorczej KS Toruń (dla Canal+): - Mateusz i Krzysztof mają odpowiednio zorganizowane teamy, doświadczonych mechaników do pomocy. To są problemy wynikające z określonych wydarzeń na torze, w przypadku Mateusza groźnego upadku. Staramy się dawać im maksimum jazdy, takie kryzysy trzeba przełamać udanymi wyścigami. Im ich będzie więcej, tym bardziej rosła ich pewność na torze. Wierzymy, że oni mają predyspozycje do zdobywania punktów w ekstralidze i będą się rozwijać.