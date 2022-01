Kupujesz dom? o tym musisz pamiętać. Przedstawiamy kompleksowy poradnik! [lista]

Zakup nowego domu. O czym trzeba pamiętać?

Nowy dom jest spełnieniem marzeń i inwestycją na lata. Wybierając go, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii, które mogą znacznie wpłynąć na komfort naszego codziennego życia. Przeprowadzka pod własny dach to nie tylko spokój i wolność w decyzjach. To również cała masa nowych obowiązków, o których często nie zdajemy sobie sprawy.