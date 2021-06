Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Włocławka

- Uchwalony budżet na 2020 rok przewidywał plan dochodów na poziomie 757 milionów złotych, a wydatki w wysokości 810 milionów złotych, w tym wydatki majątkowe w wysokości 134 miliony (stanowią prawie 17 procent wydatków ogółu). Deficyt ustalono na poziomie 53 milionów złotych. Planowaliśmy początkowo zaciągnąć kredyt w wysokości 88 milionów złotych, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 35 milionów złotych. Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego zwiększyliśmy dochody do wysokości ponad 810 mln, to jest o ponad 53 miliony – głównie z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa szczególnie w zakresie pomocy społecznej i pomocy rodzinie, środków funduszy unijnych, funduszy specjalnych. Wydatki zwiększono do wysokości prawie 854 milionów złotych, zmniejszając tym samym deficyt o blisko 9 milionów złotych do poziomu prawie 44 mln zł

Park Sienkiewicza we Włocławku zostanie przebudowany. Co się tam zmieni?

- Raport o stanie miasta przedstawia m.in. realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Prezentujemy wszystko to, co realizujemy dla Państwa. Ambicją samorządu Włocławka jest transparentność, a co za tym idzie – czytelne i rzetelne informowanie społeczności o dokonaniach i planach na przyszłość. Nasza polityka informacyjna to również ukłon w stronę włocławian, którzy na każdym kroku pokazują, że zależy im na mieście, że mają pomysły na jego rozwój, a wspólne działanie może przynieść niezwykłe efekty

W debacie nad raportem, poza radnymi, udział mogą brać także mieszkańcy miasta – pod warunkiem pisemnego zgłoszenia (popartego co najmniej 50 podpisami) do przewodniczącego Rady Miasta, najpóźniej dzień przed sesją. Nikt z włocławian nie skorzystał jednak z takiej możliwości. Głos w debacie zabrali natomiast radni . Janusz Dębczyński i Józef Mazierski – radni PiS – skrytykowali dokument.

Elżbieta Rutkowska, radna Lewicy, zaapelowała do radnych i mieszkańców, żeby przestali źle mówić o swoim mieście. Podkreślała, że wiele rzeczy we Włocławku się zmienia i watro być z tego dumnym. Mówiła m. in. o większej liczbie absolwentów PWSZ we Włocławku, inwestycjach w szkołach i wprowadzeniu miejskiego programu in vitro.