"L4" przedłużają majówkę. Tak kombinują, żeby przedłużyć sobie weekend. Mamy TOP5 pomysłów

Majówka 2023. 5 dni wolnego, 9 dni wolnego, albo... L4

Jeśli w majówkę 2023 „zaklepiemy” trzy dni wolnego, czyli wtorek, czwartek i piątek - poza pracą spędzimy aż 9 dni. Niektórzy mogą mieć 5 dni wolnego, biorąc wolny wtorek - 2 maja 2023. Inni, gdy urlop nie wypali, bo firma nie może dać wszystkim wolnego w tym samym czasie - pójdą jeszcze dalej, czyli "zachorują", by długi weekend stał się jeszcze dłuższy.

- Nie chciałbym narazić się lekarzom psychiatrom. Jednak to oni wystawiają bardzo dużo zwolnień, a je, jak wiadomo, bardzo trudno podważyć - mówi anonimowo pan Michał, przedsiębiorca z Bydgoszczy (branża metalowa). Obecnie dwóch jego pracowników przebywa właśnie na takich zwolnieniach.

Średnio, co trzecie zwolnienie lekarskie pobierane w kraju nad Wisłą wykorzystywane jest w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Wśród nich są fikcyjne "L4".

- Gdyby wystawił je np. ortopeda, to by było oczywiste, jakie urazy, a w przypadku psychiatry? Trudniej sprawdzić czy ktoś udaje, czy naprawdę jest chory. Mam świadomość, że stresujące życie może doprowadzić człowieka do załamania nerwowego, ale wydaje mi się, że niektórzy nadużywają zwolnień - uważa pan Michał.