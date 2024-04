Lany poniedziałek 1 kwietnia 2024. Taki mandat grozi za oblewanie wodą w śmigus-dyngus! Sprawdź

Lany Poniedziałek w tym roku obchodzimy 1 kwietnia. Śmigus Dyngus, czyli wzajemne oblewanie się wodą, symbolizuje wiosenne oczyszczenie z brudu i chorób. Zdarza się, że prastary zwyczaj przeradza się w nieodpowiedzialne zachowania ludzi - wiadrami i butelkami oblewają przypadkowe osoby. Polewanie przechodniów, rowerzystów czy pasażerów autobusów to naruszenie ich nietykalności osobistej. Może też skutkować uszkodzeniem ciała lub mienia. Za nieodpowiedzialne zachowania oraz naruszenie przepisów grozi odpowiedzialność karna, prawna lub cywilna, w tym grzywna.Za co można zostać ukaranym mandatem, grzywną a nawet więzieniem? Zobacz na kolejnych slajdach >>>>>

W Lany Poniedziałek 2024 mogą posypać się mandaty

Poniedziałek Wielkanocny w tym roku przypada 1 kwietnia. Dzień ten określa się jako Lany Poniedziałek albo Śmigus-Dyngus, ponieważ tego dnia tradycyjnie oblewamy się wodą. Wzajemne oblewanie się wodą symbolizuje wiosenne oczyszczenie z brudu i chorób. Lany Poniedziałek, czyli śmigus-dyngus wypada 1 kwietnia 2024 roku. Zdarza się, że prastary zwyczaj przeradza się w nieodpowiedzialne zachowania ludzi - wiadrami i butelkami oblewają przypadkowe osoby. Polewanie przechodniów, rowerzystów czy pasażerów autobusów to naruszenie ich nietykalności osobistej. Może też skutkować uszkodzeniem ciała lub mienia. Za nieodpowiedzialne zachowania oraz naruszenie przepisów grozi odpowiedzialność karna, prawna lub cywilna, w tym grzywna.

Lany Poniedziałek - mandat za oblewanie wodą

Policja ostrzega, że za oblewanie wodą można zostać ukaranym. Kiedy można dostać mandat w Lany Poniedziałek? Jakie kary grożą w Lany Poniedziałek 2024 za oblewanie wodą?

Lany poniedziałek - dlaczego polewamy się wodą?

Lany poniedziałek to zwyczajowa nazwa Poniedziałku Wielkanocnego. Dlaczego "lany"? Bo właśnie tego dnia tradycyjnie oblewamy się wodą i robimy sobie różne psikusy. Zwyczaj lania wodą sięga czasów pogańskich. W ten sposób nawiązywano bowiem do tego, że po zimowym śnie do życia budzi się przyroda. Do dzisiaj w różnych rejonach Polski (głównie na wsiach) robi się różne żarty sąsiadom. Może to być zamienienie bram i chowanie narzędzi w gospodarstwie. Z lanym poniedziałkiem związane są także przesądy. Choćby ten, że dziewczynie, która nie została oblana tego dnia wodą, przynajmniej w najbliższym roku grozi staropanieństwo.

Śmigus-dyngus - co to za tradycja?

Lany poniedziałek nazywany jest też często śmigusem-dyngusem. Wiąże się to z dwoma zwyczajami, które były obchodzone tego samego dnia i z biegiem lat się połączyły.

Dyngus to dawny datek, który gospodynie wręczały chodzącym po domach w Poniedziałek Wielkanocny mężczyznom. Otrzymywali go w zamian za wygłaszanie wierszy i przedstawienia, które wystawiali. Dyngusem były najczęściej jajka, wędliny i pieczywo. Natomiast śmigus polegał na oblewaniu się wodą. To chrześcijaństwo dodało do niego oczyszczającą symbolikę wody, a także nawiązanie do oblewania nią tłumów, które gromadziły się w poniedziałek po zmartwychwstaniu Chrystusa.

Poniedziałek Wielkanocny - czy trzeba iść do kościoła?

Poniedziałek Wielkanocny jest drugim dniem świąt. W Polsce jest to dzień wolny od pracy. Wielu katolików zastanawia się natomiast, czy jest to dzień, w którym trzeba iść do kościoła. Odpowiadamy: nie jest to święto nakazane, udział we Mszy Św. nie jest więc obowiązkowy.

