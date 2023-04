Las w Białych Błotach będzie wycinany po kilkanaście hektarów na rok. "Zagrożenie dla ruchu lotniczego"

- Z przerażeniem patrzę na to, co zostało z tego pięknego lasu - mówi pani Luiza Kowalska, mieszkanka Białych Błot. Wskazuje na wyrębę w miejscowości Trzciniec. Pas wyciętego lasu wiedzie od ulicy Gminnej w kierunku Białych Błot. - Mówią, że las był zagrożeniem dla samolotów, które podchodzą tu do lądowania.

Poszło o bezpieczeństwo lotów

Sprawa sięga roku 2020, kiedy to na wniosek PLB starostwo powiatowe w Bydgoszczy zgodziło się na usunięcie 48 ha zarośli określonych jako przeszkody lotnicze. Szkopuł w tym, że docelowo wyciętych ma zostać ponad 100 ha drzew. Pas wyciętego lasu sięgnie aż do zabudowań miejscowości Białe Błota. Pierwsze prace w tym miejscu ruszyły już w ubiegłym roku.

Jaka zatem jest planowana skala wycinki i w jakim czasie została zaplanowana? Jak informuje Jarosław Molendowski, p.o. dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, wydane decyzje obowiązywały LP do przeprowadzenia wycinki.

- Drzewa te zostały wytypowane na podstawie wyłącznie parametru wysokości względnej. Oznacza to w praktyce, że wskazano drzewa, które rosły szybciej i z różnych, przyrodniczych powodów prześcignęły w tym procesie inne osobniki - zaznacza Molendowski.

Nie oznacza to jednak, że pozostałe drzewa, które zostały posadzone na tym samym fragmencie gruntu leśnego (tzw. wydzieleniu) i w tym samym roku, co te przeznaczone do wycinki, zachowają dotychczasową wysokość. W krótkim czasie one również będą stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego.