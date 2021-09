Lato 2021 w Ciechocinku. Te imprezy przyciągnęły największe tłumy! [zdjęcia] Krzysztof Górski

W związku z tym, że jesień czai się już za rogiem, postanowiliśmy przypomnieć, jakie imprezy przyciągnęły tego lata do Ciechocinka najwięcej turystów i kuracjuszy. Byliście na którejś z nich? A może udało Wam się odwiedzić wszystkie? Zapraszamy do naszej galerii na podróż w czasie do letnich, słonecznych dni w kultowym uzdrowisku.