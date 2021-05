Laureatów jubileuszowej 25. Złotej Setki Pomorza i Kujaw ogłosimy 24 czerwca w Operze Nova w Bydgoszczy

Po raz drugi wybierzemy też Lidera nowych mediów. Tym razem zestawienie w tej kategorii przygotowaliśmy we współpracy z firmą Napoleon Sp. z o.o ., twórcą narzędzia NapoleonCat, które służy do obsługi i analizy mediów społecznościowych. Nasz partner przeanalizował profile kandydatów na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Analiza objęła okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

Finałową galę z Opery Nova w Bydgoszczy będziemy relacjonowali na żywo na stronie www.pomorska.pl/zlota-setka.

30 czerwca wraz z „Gazetą Pomorską” ukaże się specjalny dodatek poświęcony „Złotej Setce”. Trafi on do osób, które kupią tego dnia gazetę w kiosku albo wykupią cyfrową prenumeratę na stronie plus.pomorska.pl. Przedstawimy w nim najlepsze firmy we wszystkich kategoriach 25. jubileuszowej Złotej Setki Pomorza i Kujaw. Opublikujemy w nim również zdjęcia z gali i bankietu. Dodatek zostanie również załączony do Expressu Bydgoskiego oraz Nowości - Dziennika Toruńskiego.