Le Grand Kwiatkowski! Torunianin wygrał 13. etap kolarskiego wyścigu Tour de France! "To mój najwspanialszy dzień w karierze"

- Nie byłem dzisiaj sam, miałem osiemnastu przyjaciół w ucieczce. Finałowy podjazd był wyjątkowym doświadczeniem. Myślałem, że dojedziemy tylko do początku podjazdu, a potem stracimy przewagę, bo grupa UAE Team Emirates goniła bardzo mocno. Trudno jednak zlikwidować tak liczną ucieczkę - komentował Kwiatkowski gorąco na mecie.

- To był mój najlepszy dzień w karierze, chyba nigdy nie czułem się tak dobrze. Zwycięstwo na Grand Colombier jest niesamowitym uczuciem. Wielkie podziękowanie dla kibiców. Nie miałem z tyłu samochodu, nie wiedziałem co się za mną dzieje i kibice bardzo mi pomogli. Byli niesamowici i pchali mnie do samej mety - dodał torunianin.