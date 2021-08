Legenda Lecha Rypin rozstaje się z klubem. RKS pożegna Radosława Fodrowskiego

Przez lata Radosław Fodrowski był kluczową postacią w środku pola RKS-u. Wspólnie z Piotrem Buchalskim, Marcinem Baranowskim i Szymonem Moszczyńskim stanowił trzon drużyny, choć w międzyczasie zmieniali się trenerzy i cele.

– To wielka strata, że Radek zdecydował się zakończyć grę dla naszego zespołu – mówi prezes Lecha Rypin Sławomir Stefański. – Ze swoim doświadczeniem wciąż wnosił dużo dobrego do gry Lecha. Planujemy godnie go pożegnać i podziękować za grę. Zorganizujemy taką uroczystość przy okazji jednego z meczów.