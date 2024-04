Lekarstwo z kału działa na kolejną chorobę

Z jelita do mózgu

Przyczyna pojawiania się choroby nie jest do dziś oczywista. Wśród czynników sprzyjających wymienia się uwarunkowania genetyczne, ale również wpływy zewnętrzny. Chodzi głównie o toksyny zawarte w powietrzu i żywności, a także o skutki infekcji i chorób. Na wczesnym etapie choroby w ścianie jelita powstają patologiczne grudki białkowe. Przemieszczją się one do komórek mózgowych przez nerw błędny. Mikrobiom jelitowy osób chorych na Parkinsona rożni się od tego, który znajduje się w organizamach zdrowych. Efektem jest są stany zapalne i zaburzeniami jelitowe.