Liczenie strat po gradobiciu pod Świeciem. "Nikt nie spodziewał się czegoś takiego!"

- Nikt nie spodziewał się czegoś takiego – mówi Waldemar Chudy. - Mój sąsiad ma 20 hektarów jęczmienia zimowego i podjechałem go wczoraj zobaczyć, bo z daleka wygląda pięknie, a jak się do niego podejdzie, to faktycznie zostały tylko kikuty, wszystko leży na dole.