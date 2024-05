Klęska po wielkim gradzie w Chrystkowie i Grucznie. Rolnicy załamują ręce

- Szła od Topolna do Świecia, a potem zawróciła i uderzyła ponownie. Trwało to co najmniej godzinę – opowiada pszczelarz. - Grad nieprawdopodobnie dźwięczał w rynnach. Miałem wrażenie, że w pobliżu pracuje głośno jakaś rozklekotana maszyna. Trwało to i trwało. Myślałem o tym, że jeśli deszcz leje się do rojnicy, to potopi mi pszczoły. Na szczęście, zdecydowana większość z nich ocalała, ale tak zestresowanych pszczół jeszcze nigdy nie widziałem.