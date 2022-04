Liczna obsada młodzieżowych mistrzostw Polski i juniorek w zapasach kobiet

W rywalizacji młodzieżowej zapaśniczki Klubu Sportowego Bloczek Team Pelplin okazały się mało gościnne dla przyjezdnych ekip, a reprezentująca ten klub ubiegłoroczna mistrzyni Polski juniorek Agata Kazimierczak w dobrym stylu wygrała kategorię 53 kg. Wielkie widowisko stworzyły finalistki najniższej kategorii do 50 kg. Obrończyni mistrzowskiego tytułu Amanda Tomczyk (MLUKS Karlino) musiała się namęczyć, by zwyciężyć w pojedynku z Klaudią Czyzio (AZS AWF Warszawa). Wielkim hitem pelplińskiego czempionatu był finałowy bój w kategorii 57 kg, w którym zmierzyły się dwie aktualne wicemistrzyni Europy do lat 23. Ulubienica miejscowej publiczności Magdalena Głodek ponownie nie znalazła sposobu na świetnie walczącą tego dnia Patrycję Gil. Ostatecznie 10:0 wygrała zawodniczka WLKS Nowe Iganie Siedlce, dla której jest to trzeci tytuł mistrzowski wywalczony w tej grupie wiekowej.

Z bardzo dobrej strony pokazała się również triumfatorka kategorii 62 kg Paulina Danisz (ZKS Slavia Ruda Śląska), której dzielnie sekundował trener klubowy, były medalista mistrzostw świata i czterokrotny olimpijczyk Marek Garmulewicz. Ubiegłoroczna mistrzyni Polski juniorek Zuzanna Wólczyńska (WZS WKS Grunwald Poznań) w swoim młodzieżowym debiucie nie znalazła sobie równych i w dobrym stylu wygrała kategorię 68 kg. Z kolei świeżo upieczona mistrzyni Europy do lat 23 Wiktoria Chołuj (AKS Białogard) na kociewskich matach pokazała mistrzowską klasę zdecydowanie triumfując w kategorii 76 kg.