Liderzy Nowej Lewicy i Lewicy Razem w woj. kujawsko-pomorskim. Spotkali się z mieszkańcami

Przedstawiciele Nowej Lewicy i Lewicy Razem rano spotkali się z mieszkańcami bydgoskich Bartodziejów, odwiedzili targowisko przy Curie-Skłodowskiej. Po południu w obiektach "Zawiszy" wystąpił Włodzimierz Czarzasty. "Nie pozwolimy wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej", mówił poseł Andrzej Szejna.

W programie spotkań lewicy z mieszkańcami Kujawsko-Pomorskiego znalazły się, m.in: Włocławek, Toruń, Lipno, Inowrocław, Świecie, Grudziądz. W czwartek działacze Nowej Lewicy i Lewicy Razem rozdawali pączki i drożdżówki na skrzyżowaniu ulic Bałtyckiej i Curie-Skłodowskiej w Bydgoszczy. Po konferencji prasowej spacerowali po osiedlowym targowisku.

- Kiedy rozmawiamy tu z ludźmi, zwłaszcza z osobami starszymi, to jedną z bardzo ważnych rzeczy, o której mówią, jest obciążenie dla rodzinnych budżetów, jakie stanowią leki - mówił Adrian Zandberg, szef Lewicy Razem. A rządzący obudzili się teraz, nagle zorientowali się, że wiele rodzin w Polsce ma problem z tym, żeby co miesiąc kupić leki. Obiecują, że w bliżej nieokreślonej przyszłości coś w tej sprawie zmienią. Zandberg przypomniał o inicjatywie zmian w prawie, która czeka na procedowanie w Sejmie.

- Jest ustawa posłanki Marceliny Zawiszy, złożona przez koalicyjny klub Lewicy - mówił szef Razem. - Ona wprowadza normalną, stosowaną w wielu krajach zasadę, że jeżeli dostajesz leki na receptę, to wykupujesz te leki za symboliczne 5 zł. Ta ustawa leży w Sejmie już od ponad dwóch lat. PiS, zamiast wprowadzić tę zasadę refundacji, mówi nam "Nie". Są opinie ze strony rządu, że nie wprowadzą tego rozwiązania, ponieważ szkodzi ono interesom rynku i korporacji farmaceutycznych. My uważamy, że w sprawie zdrowia ludzi, bezpieczeństwa, a to także bezpieczeństwo zdrowotne, nie wolno zasłaniać się interesami korporacji. Trzeba dbać o prawa człowieka, o prawo do bycia leczonym, a częścią leczenia jest przyjmowanie leków.

Inflacja, wybory i rosyjska rakieta

Głos zabrał również Andrzej Szejna, europoseł Nowej Lewicy: - Wracam z Turcji, z misji obserwacyjnej Rady Europy, gdzie odbyły się wybory parlamentarne i prezydenckie. Demokracja będzie umierała w każdym kraju, jeżeli nie będzie wolnych mediów. Dzisiaj PiS stara się je zawłaszczyć - mówił. - Nie pozwolimy wyprowadzić Polski z UE.

Nawiązał też do inflacji: - Dzisiaj słyszymy z ust prezesa NBP, że mamy się cieszyć, bo inflacja zwalnia. Ale to, że zwalnia, oznacza tylko, że ceny wolniej wzrastają. Za miesiąc, dwa, trzy, cztery, za rok znowu się okaże, że musimy płacić więcej. PiS może powiedzieć, że nie jest tak źle, jak w Turcji, bo tam jest 90 proc. inflacji, a u nas tylko kilkanaście. To jest taka metoda myślenia i działania politycznego, że skoro boli mnie ząb, to przyłożę sobie żelazko i będzie bardziej bolało. Nie tędy droga. Poseł Jan Szopiński z kolei odwołał się do sprawy rakiety znalezionej w Zamościu pod Bydgoszczą. - Bydgoszcz jest gospodarzem dla pięciu podmiotów jednostek NATO. One muszą mieć zagwarantowaną pełnię bezpieczeństwa. Nie może być tak, że w Polsce latają sobie jakieś ruskie rakiety, spadają one 10 km od tych jednostek natowskich w Bydgoszczy, bo jeszcze trochę, a te jednostki wyprowadzą się z tego miasta - mówił Szopiński. - To właśnie my rozpoczęliśmy publiczną dyskusję i domaganie się od rządu wyjaśnień dotyczących sytuacji z 16 grudnia oraz tego, co działo się od 22 kwietnia na terenie naszego kraju. Domagamy się tych wyjaśnień w dalszym ciągu, od ministra obrony narodowej, od premiera, a szczególnie ze strony premiera w sprawie dotyczącej odpowiedzialności ministra w tej sprawie.

- Możemy zaproponować mieszkańcom rozmowę, a nie to, co od wczoraj proponuje szczególnie obszarom wiejskim rząd, czyli 10 tys. zł na potańcówkę. Tylko jest jeden warunek, ta potańcówka musi się odbyć od sierpnia do października. To piękna kwota, zachęcająca do tego, aby z jednej strony rozwijać kulturę ludową, ale z drugiej chwalić jak ten "dobry rząd daje pieniądze" - zaznaczał parlamentarzysta z Bydgoszczy.

Piotr Hemmerling, współprzewodniczący Nowej Lewicy w Kujawsko-Pomorskiem zaznacza, że działaczom zależy, by w przyszłym parlamencie zająć się sprawami, "o których mieszkańcy rozmawiają na targowisku". - Nasze spotkania to nie tylko konferencje prasowe, to przede wszystkim rozmowy z ludźmi - dodał. O godzinie 17. w Bydgoszczy na terenie klubu "Zawisza" rozpoczęło się spotkanie z udziałem Włodzimierza Czarzastego.

