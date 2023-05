Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Lewica i KOD w Bydgoszczy zachęcają do wzięcia udziału w marszu 4 czerwca w Warszawie

Szefowie ugrupowań opozycyjnych i KOD w Bydgoszczy zachęcają wspólnie do udziału w czerwcowym marszu w stolicy. "Następny wielki marsz, to będzie marsz na wybory, całymi rodzinami, całymi blokami, całymi wsiami"

Reprezentacja działaczy ugrupowań z parlamentarnej opozycji wybiera się 4 czerwca na marsz w Warszawie, na który już kilka tygodni temu zapraszał Donald Tusk.

- Pokazujemy, że nie musimy rozmawiać tylko o tym, co nas dzieli. Pokazujemy, że są sprawy, które nas łączą. Często jestem pytany, czy mamy pozytywny program. Wszyscy razem chcemy Polski europejskiej, która wykorzystuje środki unijne, która nie jest skłócona i chce zmiany rządu, który szkodzi Polakom - mówił Michał Sztybel, szef Platformy Obywatelskiej w Bydgoszczy i wiceprezydent miasta.

Mnóstwo powodów do marszu

Konferencja prasowa na temat udziału w manifestacji w stolicy odbyła się na Starym Rynku w Bydgoszczy. - To jest podstawa tego, co nas łączy, choć oczywiście każda z partii tu obecnych ma swoje idee i priorytety - dodał Sztybel.

W briefingu wzięli udział przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji, Lewicy, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. - Też jadę na marsz wolności. Jest tak dużo powodów, że trudno mi je wymienić - przyznała Ilona Michalak, działaczka KOD w Bydgoszczy. - Obecna władza Zjednoczonej Prawicy nie chce mieć u siebie obywateli, ale posłusznych niewolników, którzy zadowolą się tym, co daje im państwo. A ja chcę być dumnym obywatelem i nie pozwolę, by prawa obywatelskie były nam odbierane. Od ośmiu lat Zjednoczona Prawica przejmuje państwo, właściwie kradnie je nam, nie pozostawiając żadnej podmiotowości i decyzyjności. Po kolei niszczy wszystkie instytucje, które zostały stworzone dla nas. Władza przejmuje media i prawie wszystkie instytucje, które mają ją kontrolować. Będę na marszu, by wykrzyczeć swój sprzeciw, tak jak to robię od ośmiu lat narażając się na represje policji.

- Następny wielki marsz to będzie po prostu marsz na wybory, całymi rodzinami, całymi blokami, całymi wsiami - dodała Michalak. Joanna Czerska-Thomas, reprezentująca Nowoczesną wymieniła trzy główne powody, dla których wybiera się na marsz. - Po pierwsze, prawa kobiet, nagminnie łamane, ograniczane. Ostatnio premier zwrócił się do nas z informacją, jak to wspiera kobiety. Uważam, że kłamie, bo to, co ostatnio dzieje się w temacie praw kobiet, to tylko i wyłącznie ograniczanie ich. To zakaz aborcji, nierówne płace. Drugi powód jest taki, że my, przedsiębiorcy nie wiemy, czy przetrwamy do kolejnego miesiąca, nie mówiąc już o jakichkolwiek inwestycjach. Nie wiemy, jaką składkę ZUS zapłacimy, bo jest ona niestała, niestabilna i uzależniona od tego, ile faktur wystawimy, a nie od tego, ile pieniędzy dostaniemy na konto. Trzeci powód to ten dotyczący braku szacunku do drugiego człowieka. I nie mówię tu tylko o osobach, które wspierane są przez nas, społeczników, czyli o osobach nieheteronormatywnych, czy uchodźcach, ale po prostu o braku szacunku do człowieka - mówiła Czerska-Thomas.

Piotr Sieńko z Inicjatywy Polskiej: - W DNA, w naszych sercach mamy zapisane dwie podstawowe, które też są zapisane przede wszystkim w naszym programie. To z jednej strony prawa człowieka, a z drugiej sprawiedliwość społeczna. Nie godzimy się na to, by polskie kobiety ginęły w polskich szpitalach, by państwo było ślepe i głuche na przemoc domową oraz na to, by Polska już czwarty rok z rzędu w rankingu praw osób nieheteronormatywnych zajmowała ostatnie miejsce. Z drugiej strony jest szalejąca drożyzna, ale są grupy, w które uderza ona najmocniej, jak emeryci, emerytki, rodziny wielodzietne.

W kontekście sprawiedliwości społecznej Sieńko wspomniał o problemach rynku pracy i wykluczeniu komunikacyjnym. - Rząd Morawieckiego nie chce działać na rzecz Polek i Polaków, dlatego musi odejść - stwierdził przedstawiciel Inicjatywy Polskiej. - 4 czerwca to czas, kiedy możemy zamanifestować, że jesteśmy za demokracją, a przeciwko rządom PiS-u. Lewica zawsze wspierała i będzie wspierać tego typu akcje. To jest czas solidarności, zwycięstwa i demokracji - mówił Michał Wysocki, współprzewodniczący lewicy w Bydgoszczy.

Poseł Król: "Tylko nie fundujcie darmowego transportu"

Do planów marszu 4 czerwca w Warszawie odnosi się poseł Piotr Król z PiS: - W Polsce panuje demokracja i wolność i każdy, kto chce wziąć udział w tej demonstracji, może to zrobić. Pozostaje tylko życzyć uczestnikom dobrej pogody i pięknego dnia. Takie zapraszanie i konferencje wynikają chyba z tego, że może wystąpić problem niewielkiej frekwencji. Podobno temu wydarzeniu ma również towarzyszyć jakaś manifestacja antyrządowa. Jedyne zatem, o co bym apelował, to by ratusz nie fundował darmowego transportu uczestnikom tego wydarzenia. Chcę tylko podkreślić, że na święto niepodległości 11 listopada nie trzeba nikogo specjalnie zapraszać, wszyscy wiedzą, kiedy świętować. POLECAMY

