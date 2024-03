Czarzasty i Zandberg w Bydgoszczy. Znamy kandydatów Lewicy do sejmiku województwa

Lewica przedstawia kandydatów do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Na prezentację przyjechali szefowie Partii razem i Lewicy. Włodzimierz Czarzasty na pytanie o pogłoski o tworzeniu nowego ugrupowania po prawej stronie sceny politycznej, powiedział: "Cieszymy się, że Zjednoczona Prawica ma coraz więcej problemów". Wypłynął też temat budowy drogi S10. Czy jej trasa zostanie zmieniona?

Konferencja prasowa z prezentacją kandydatów do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego odbyła się na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. - Najbliższa kadencja w sejmikach, to będzie kadencja, w której będzie do wydania sporo środków - mówił Adrian Zandberg, współprzewodniczący Partii Razem. - Zostaną uruchomione fundusze z KPO. Lewica w sprawie KPO jest bardzo konsekwentna. Byliśmy za jego ratyfikacją wtedy, kiedy nie było to popularne i kiedy wielu nas za to krytykowało. Mówilismy, że żeby te środki wydać, trzeba będzie spełniać kryteria, mówiliśmy, że te środki wyda z dużą dozą prawdopodobieństwa nie PiS, tylko kolejny rząd. Tak się stało.

Tanie mieszkania i żłobki

Zandberg przyjechał do Bydgoszczy razem z Włodzimierzem Czarzastym, współprzewodniczącym Nowej Lewicy, który podkreslał: - Nasz program jest w bardzo dużej części skierowany do was, bezpośrednio. Do młodego pokolenia. Pójdźcie na wybory, głosujcie na Lewicę. Lewica to mieszkania na tani wynajem. Nikt wam nie da i nie zagwarantuje w tej chwili możliwości kredytowej. My mówimy, że mieszkanie należy się każdemu, kto go potrzebuje, ono jest prawem, a nie towarem - Włodzimierz Czarzasty.

Cena wynajmu w takich lokalach miałaby oscylować w granicach 15 zł za 1 metr kwadratowy. Ale to nie jedyny postulat, o którym mówił szef Nowej Lewicy: - Będziemy starali się wprowadzać jak najlepsze standardy do świeckiej szkoły - Czarzasty. - Mamy stabilną ofertę dla młodego pokolenia. Nie taką wymyśloną dwa tygodnie temu, tylko przemyślaną od początku do końca. Czarzasty zwrócił się do kobiet: - Idźcie na wybory. Byłyście oszukiwane kawał czasu w sprawach dotyczących waszych praw. Zawsze na prawa kobiet jest zły czas, my tak nie uważamy. My uważamy, że prawa kobiet powinny być załatwiane jak najszybciej, tu i teraz.

Kto na listach Lewicy do sejmiku w Kujawsko-Pomorskiem?

- Desygnujemy do wyborów samorządowych naszych najlepszych przedstawicieli, ludzi którzy mają coś do powiedzenia, jeśli chodzi o sprawy lokalne. Ludzi mądrych, rozsądnych, tolerancyjnych - głos zajął z kolei Piotr Hemmerling, szef sztabu wyborczego kujawsko-pomorskiej Lewicy i pierwszy wicewojewoda kujawsko-pomorski i kandydat do sejmiku w okręgu 5.

Lewica desygnowała w wyborach samorządowych w sześciu okręgach wyborczych na terenie Kujawsko-Pomorskiego pełne składy kandydatów. Numerem jeden na liście w okręgu bydgoskim w wyborach do sejmiku województwa jest Karolina Kozłowska. To działaczka na rzecz kobiet, zajmuje się również ochroną przyrody. Numer 2 w tym samym okręgu to Janusz Tyloch, lekarz. W okręgu numer 2 na czele listy znalazła się Beata Krajewska, magister pedagogiki, mieszkanka Białych Błot, która obecnie jest doradcą wojewody. Na czele listy w 3. okręgu jest Agnieszka Kowarowska, absolwentka Politechniki Bydgoskiej. Listę w okręgu 4. otwiera Jacek Warczygłowa, absolwent Akademii Obrony Narodowej, studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa budowli w Wyższej Szkole Służb Pożarniczych i studiów MBA w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Warczygłowa jest również współprzewodniczącym kujawsko-pomorskiej Nowej Lewicy. Stanisław Kostulski, startujący w tym samym okręgu z miejsca 2., to członek partii Razem, w krajowym zarządzie Młodych razem.

Z okręgu 5 kandyduje również Renata Biernacka. W okręgu numer 6 Lewica wystawia w wyścigu do sejmiku Stanisława Pawlaka. To radny województwa obecnej i wcześniejszych kadencji w sejmiku. Mieszka w Lubrańcu, był posłem na Sejm, naczelnikiem i burmistrzem Lubrańca. Karolina Kozłowska podkreśla, że jedną z najważniejszych spraw do rozwiązania w województwie jest zwiększenie dostępności do żłobków. W Fordonie, gdzie mieszka żłobek publiczny jest tylko jeden. Widzi też konieczność zmian w opiece medycznej: - Nasz bydgoski szpital, jeśli chodzi o opiekę okołoporodową, jest najlepszy w regionie. Tak uznały matki w rankingach i to jest wspaniała wiadomość. Ale pytam, dlaczego to dotyczy tylko jednego szpitala? Dlaczego nie w całym województwie przestrzegane są standardy opieki okołoporodowej?

Gdzie prawica się kłóci...

Włoldzimierz Czarzasty został poproszony o komentarz na temat wewnętrznych pęknięć i tarć w obozie Zjednoczonej Prawicy po tym, kiedy pojawiły się nieoficjalne informacje o możliwości powstania nowego ugrupowania, konkurencyjnego wobec PiS-u.

- Cieszymy się, że Zjednoczona Prawica ma coraz więcej problemów, że się kłóci, że pan Ziobro i jego partia jest coraz dalej od partii pana Kaczyńskiego. Cieszymy się, że wszyscy ci, którzy przez ostatnie osiem lat rządów doprowadzili do stanu, z którego obecnie rząd Donalda Tuska stara się Polskę wyprowadzić, się dzielą.

S10 między Bydgoszczą a Toruniem inną trasą?

Na konferencji wróciła sprawa jednej z największych inwestycji drogowych w Kujawsko-Pomorskiem, czyli trasy S10, która ma przejąć ruch na kluczowym odcinku obecnej drogi krajowej nr 10 między Bydgoszczą a Toruniem, nazywanej - z powodu dużego zagrożenia wypadkami - drogą śmierci. Głos w tej sprawie zajęła Karolina Kozłowska, która powiedziała, że obecnym na przebiegu trasy leśnym źródliskom grozi unicestwienie, kiedy wybudowana zostanie droga ekspresowa.

- My mamy, w jaki sposób inaczej rozbudować drogę S10. Znów jednak brakuje tu woli politycznej. Chcę być głosem, który ochroni te bezcenne tereny – zaznaczała Kozłowska. Podkreśliła również, że jako jedno ze swoich zadań w sejmiku, widzi dążenie do większej ochrony Puszczy Bydgoskiej. Temat podchwycił Portal Kujawski. Łukasz Religa zapytał, czy taki jest program Lewicy. - Zdaję sobie sprawę, że nieco wydłużona będzie procedura przebudowy drogi, natomiast uważam, że dalekosiężnie będzie to miało ogromne skutki dla ludności, na przykład w kwestii dostępu do wody – mówiła Kozłowska. A poparła ją w tym Renata Biernacka: – Wiem, że opóźni to znacznie realizację drogi, ale póki jesteśmy na etapie uzgodnień i projektowania, warte jest to pochylenia się - odpowiedziała na pytanie PK.

