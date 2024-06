Limity płatności gotówkowych - oto nowe przepisy. Każdy przelew powyżej 13 tys. zł będzie rejestrowany

Na zmianę, która zaostrza europejskie przepisy (w założeniu chodzi o przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) zgodził się m.in . polski rząd. Ustalony limit płatności gotówkowych ustalono na 10 tys. euro (ok. 43 tys. zł) . Będzie on będzie obowiązywał, gdy jedna ze stron transakcji jest przedsiębiorcą. Transakcje między osobami prywatnymi, które nie są związane z działalnością zawodową, będą wyłączone z tego ograniczenia.

Za 13 tys. do rejestru

Polskie przepisy już obecnie limitują płatności gotówkowe do 20 tys. zł, ale tylko, jeśli stroną transakcji jest inny przedsiębiorca. Firma nie ma również prawa płacić gotówką, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł brutto. Co ciekawe, w ramach Polskiego Ładu limit ten miał zostać obniżony do 8 tys. zł, ostatecznie jednak nowe przepisy zawieszono.