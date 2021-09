Lipno. 49-latek zgubił się w lesie. Policja Przed północą rozpoczęła poszukiwania

Do Komendy Powiatowej Policji w Lipnie we wtorek, 7 września zadzwonił mężczyzna, który zgubił się w lesie.

Mieszkaniec powiatu sierpeckiego około godz. 17 wyjechał z domu rowerem i udał się do oddalonej o trzy kilometry miejscowości, by tam w lesie zbierać grzyby. Przed godz. 23.00, kiedy uznał, że nie jest w stanie samodzielnie odnaleźć drogi, zadzwonił po pomoc. Dyżurny natychmiast skierował na miejsce patrole z Lipna i posterunków policji. Dzięki kontaktowi telefonicznemu z mężczyzną policjantom szybko udało się odnaleźć amatora grzybów. Po zbadaniu 49-latka przez wezwaną na miejsce załogę karetki pogotowia, policjanci bezpiecznie odwieźli go do domu.