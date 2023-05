Lodołamacze 2023 w Kujawsko-Pomorskiem. Poszukiwane są firmy społecznie wrażliwe

Kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl. Etap zbierania nominacji trwa do 15 sierpnia. We wrześniu odbędą się cztery regionalne rozstrzygnięcia konkursu. Prestiżową nagrodą Lodołamacza 2023 zostaną wyróżniane firmy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 12 października 2023 roku w Zamku Królewskim w Warszawie.

W ubiegłorocznej edycji wzięło udział 408 pracodawców z całego kraju, wręczono łącznie 83 nagrody oraz 4 wyróżnienia.

Projekt Lodołamacze 2023 jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.